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В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
26.11.2019 08:30
Смена владельца компании "Vodafone-Украина" не повлияет на работу оператора на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. об этом сообщила пресс-секретарь "Vodafone-Украина" Виктория Павловская, передает сайт Новости Донбасса.
«На нашу операционную деятельность это никаким образом не влияет. Мы как обслуживали, как поддерживали сети по мере возможностей, так и продолжим это делать», — сказала она.
Павловская напомнила, что на неподконтрольной властям территории нет представительств оператора.
Также в компании сообщили, что оператор продолжит оказывать услуги в Украине под брендом Vodafone после смены собственника.
Теги: работа, ОРДЛО, Vodafone-Украина
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