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Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
На Правительственном портале опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий», сообщает РПД «Донецкие новости».
«КМУ постановляет внести в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением КМУ от 17 июля 2019 года № 815 (Официальный вестник Украины, 2019 г., № 70, ст. 2446, № 88, ст. 2943), изменения, которые прилагаются», – говорится в сообщении.
С текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, КПВВ
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