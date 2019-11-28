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Архив - Донецкая область

Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

28.11.2019 09:45
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Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

На Правительственном портале опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий», сообщает РПД «Донецкие новости».
«КМУ постановляет внести в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением КМУ от 17 июля 2019 года № 815 (Официальный вестник Украины, 2019 г., № 70, ст. 2446, № 88, ст. 2943), изменения, которые прилагаются», – говорится в сообщении.
С текстом постановления можно ознакомиться здесь.



Теги: Донбасс, Кабинет министров, КПВВ
 
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