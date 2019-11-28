Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября

28.11.2019 15:00

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром, 28 ноября, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 20/20; «Марьинка» - 0/70; «Новотроицкое» - 0/50; «Гнутово» - 20/20.



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#КПВВ АРТЕМОВСК БАХМУТ МАЙОРСК НИКИТОВКА ГОРЛОВКА

Нет информации



#КПВВ КУРАХОВО МАРЬИНКА КАРГИЛ АЛЕКСАНДРОВКА

В 10:30 основная на середине моста, льгота на спуске.



#КПВВ НОВОТРОИЦК ЕЛЕНОВКА

Приехали на Еленовку в 13.00 сейчас машин 20 впереди

На Украину в Еленовке машин 30



#КПВВ ГНУТОВО ПИЩЕВИК КУЛИКОВО ОКТЯБРЬ

На Октября от знака Куликово,перевозов и занимателей тьма,по дороге туман и все ямы в воде,по пути встретил троих меняющих колеса...



#КПВВ СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

В 10.50 в Станице. Людей достаточно много, но везде быстро пропускают.

Обратно в 12.30 Прошли сквозняком.