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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября

28.11.2019 15:00
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Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром, 28 ноября, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 20/20; «Марьинка» - 0/70; «Новотроицкое» - 0/50; «Гнутово» - 20/20.

Пользователи соцсетей сообщают:

#КПВВ АРТЕМОВСК БАХМУТ МАЙОРСК НИКИТОВКА ГОРЛОВКА
Нет информации

#КПВВ КУРАХОВО МАРЬИНКА КАРГИЛ АЛЕКСАНДРОВКА
В 10:30 основная на середине моста, льгота на спуске.

#КПВВ НОВОТРОИЦК ЕЛЕНОВКА
Приехали на Еленовку в 13.00 сейчас машин 20 впереди
На Украину в Еленовке машин 30

#КПВВ ГНУТОВО ПИЩЕВИК КУЛИКОВО ОКТЯБРЬ
На Октября от знака Куликово,перевозов и занимателей тьма,по дороге туман и все ямы в воде,по пути встретил троих меняющих колеса...

#КПВВ СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ
В 10.50 в Станице. Людей достаточно много, но везде быстро пропускают.
Обратно в 12.30 Прошли сквозняком.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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