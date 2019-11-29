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Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе
В Украине вступили в силу приказы от 18 ноября 2019 года о перемещении гуманитарных грузов и утверждении перечня и объема ограниченных и запрещенных товаров на временно-оккупированных территориях, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Так, согласно приказу 91 "О перемещении гуманитарных грузов международными гуманитарными организациями на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", перемещение должно осуществляться в следующем порядке:
- о перемещении гуманитарных грузов, полученных на территории Украины или из-за границы, нужно сообщать Минветеранов не менее чем 10 рабочих дней;
- не позднее 5 рабочих дней, если министерство определяет перечень груза гуманитарной помощью, оно дает разрешение на его перемещения;
- если гуманитарная организация получает отказ, она может обжаловать решение Минветеранов в судебном порядке;
- принятое решение публикуется министерством на вебсайте или сообщается электронными средствами связи в координационный центр при командном объединенном пункте объединенных сил.
Также, согласно приказу 92 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к/с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам", запрещено перемещать через линию разграничения:
- оружие и боеприпасы, муляжи таких предметов, холодное оружие, спортивные товары палящего типа;
- электроудочки, сетки, охотничьи капканы;
- специальные технические средства негласного получения информации;
- банковские металлы в виде слитков и монет;
- автомобильные запчасти для грузового транспорта;
- любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности.
Кроме того, определен список ограниченных товаров:
- платежные карточки (не именные) в количестве, превышающем 3 единицы;
- табачные изделия - более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака или эти изделия в наборе общим весом более 250 граммов;
- алкогольные напитки - более 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов).
Также, физическое лицо может перемещать наличными не более 50 тыс. грн (в том числе в иностранной валюте) без подтверждающих документов, или большую сумму с согласованием перемещения средств с представителями координационного центра.
Теги: Донбасс, правила, товар, КПВВ
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