Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)

29.11.2019 08:30

Блогер из России Сергей Борисов, летом этого года побывавший в Донецке, Седово и Луганске рассказал, что многие жители непризнанных республик не любят нынешнюю власть и военных, сообщает Gorlovka.ua.

Мужчина сразу сказал, что он "пророссийски настроенный человек", за русский мир и все такое. Но старается дать объективную оценку событиям.