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Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября
Сегодня, 29 ноября, все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/60;
«Марьинка» -0/80;
«Новотроицкое» 0/30;
«Гнутово» -20/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-40 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 170 автомобилей, 48 автобусов и микроавтобусов, до 520 человек пешей очереди.
9-30
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
10-00 На каргиле 36 машин на подьеме на мост,льгота до моста есть 3 и ... ряды
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-30 На Еленовке 101 авто обычная очерель
8-00 Еленовка-подьезжают авто.Уже 120 общей
9-00 На еленовке машин 80, движение присутствует
9-30 Еленовка в Украину машин 65, движение хорошее
10-20 еленовка на Донецк 10. новотроицкое из Донецка 15
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-30 Октябрь на нулевом полиции затор большой, движения нет.
9-00 Октябрь, на въезд в Украину 3 машина на нулевом. 5 автобусов
#Станица Луганская
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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