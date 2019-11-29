Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября

29.11.2019 13:00

Сегодня, 29 ноября, все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -20/60;

«Марьинка» -0/80;

«Новотроицкое» 0/30;

«Гнутово» -20/20.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-40 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 170 автомобилей, 48 автобусов и микроавтобусов, до 520 человек пешей очереди.

9-30



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

10-00 На каргиле 36 машин на подьеме на мост,льгота до моста есть 3 и ... ряды



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

7-30 На Еленовке 101 авто обычная очерель

8-00 Еленовка-подьезжают авто.Уже 120 общей

9-00 На еленовке машин 80, движение присутствует

9-30 Еленовка в Украину машин 65, движение хорошее

10-20 еленовка на Донецк 10. новотроицкое из Донецка 15



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-30 Октябрь на нулевом полиции затор большой, движения нет.

9-00 Октябрь, на въезд в Украину 3 машина на нулевом. 5 автобусов



#Станица Луганская

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