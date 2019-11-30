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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября

30.11.2019 15:30
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Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 30 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 55.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 80.
Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 50.
Гнутово в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»
7:06 На Майорске полная сетка, потихоньку движемся.
8:48 Майорск 25 машин до полиции.

КПВВ «Марьинка»
Нет данных

КПВВ «Новотроицкое»
7:49 Новостроицкое на Донецк машин 20-30. Работают в обе стороны почти все модули.
8:51 Перлына из Донецка около 20 авто и 100 пеших. Еленовка на Донецк примерно 50 авто.

КПВВ «Гнутово»
Нет данных


По материалам: https://zi.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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