Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября

30.11.2019 15:30

Информация от погранслужбы Украины



По состоянию на утро 30 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 55.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 80.

Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 50.

Гнутово в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 10.



Информация от очевидцев



КПВВ «Майорск»

7:06 На Майорске полная сетка, потихоньку движемся.

8:48 Майорск 25 машин до полиции.



КПВВ «Марьинка»

Нет данных



КПВВ «Новотроицкое»

7:49 Новостроицкое на Донецк машин 20-30. Работают в обе стороны почти все модули.

8:51 Перлына из Донецка около 20 авто и 100 пеших. Еленовка на Донецк примерно 50 авто.



КПВВ «Гнутово»

Нет данных

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