Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря

01.12.2019 14:00

Сегодня, 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на зимний график работы.

Теперь контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будут осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:



КПВВ «Майорск»

8:02 КПВВ "Горловка". По состоянию на 08.55 на пункте пропуска 155 автомобилей, 40 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди.



КПВВ «Марьинка»

8:49 На Каргиле общая машин 10 на мосту, льгота за бывшим поваленным знаком.



КПВВ «Новотроицкое»

7:45 На Еленовке в сторону Украины машин 50 на 8:30 утра. Первый запуск в 8:15.

9:37 90 машин на Еленовке и 10 льготы в Волноваху.



КПВВ «Гнутово»

9:23 Октябрь в Мариуполь 25-30 машин.



КПВВ «Станица Луганская»

Нет информации

По материалам: