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Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря
Сегодня, 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на зимний график работы.
Теперь контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будут осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.
По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:
КПВВ «Майорск»
8:02 КПВВ "Горловка". По состоянию на 08.55 на пункте пропуска 155 автомобилей, 40 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди.
КПВВ «Марьинка»
8:49 На Каргиле общая машин 10 на мосту, льгота за бывшим поваленным знаком.
КПВВ «Новотроицкое»
7:45 На Еленовке в сторону Украины машин 50 на 8:30 утра. Первый запуск в 8:15.
9:37 90 машин на Еленовке и 10 льготы в Волноваху.
КПВВ «Гнутово»
9:23 Октябрь в Мариуполь 25-30 машин.
КПВВ «Станица Луганская»
Нет информации
По материалам: https://zi.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС, ситуация
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