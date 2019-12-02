Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря

02.12.2019 10:30

Сегодня утром, 2 декабря, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают по зимнему графику (с 8.00 до 17.00).

По информации от Госпогранслужбы автомобильные очереди в пунктах пропуска на линии соприкосновения на момент открытия были следующими:

КПВВ «Майорское» – 15/55;

КПВВ «Марьинка» –0/60;

КПВВ «Новотроицкое» - 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

За минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 26,9 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7075 человек и 880 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5530 человек и 1005 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5170 человек и 1130 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1960 человек и 525 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7195 человек.