В центре Донецка началась установка новогодней елки

02.12.2019 12:00

Коммунальные службы Донецка сегодня начали работы по установке остова главой новогодней елки ДНР в центре города – на площади Ленина.

Работы проводятся специалистами коммунального предприятия «Донецкгорсвет» с использованием трех единиц техники. В частности, ведется сборка металлической конструкции, которая станет каркасом елки. В работах задействованы порядка 10 человек.