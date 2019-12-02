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В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
02.12.2019 14:00
В Донецке на месте "Амсторов" открылись так сказать новые супермаркеты под названием "MOLOKO", кстати, в этих магазинах можно увидеть и купить не только молочную продукцию, сообщает Интернет-газета "Жизнь".
Покупателей на открытии не так много, те кто побывал на данном действии рассказали, что в кассах стоит максимум по 3-4 человека, цены чуть ниже чем в других маркетах, однако на кассе нужно тщательно проверять чек, довольно часто в этой сети людей дурят, цену на товар ставят одну, а пробивают совсем другую.
Теги: Донецк, Амстор, реинкарнация
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