В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO

02.12.2019 14:00

В Донецке на месте "Амсторов" открылись так сказать новые супермаркеты под названием "MOLOKO", кстати, в этих магазинах можно увидеть и купить не только молочную продукцию, сообщает Интернет-газета "Жизнь".

Покупателей на открытии не так много, те кто побывал на данном действии рассказали, что в кассах стоит максимум по 3-4 человека, цены чуть ниже чем в других маркетах, однако на кассе нужно тщательно проверять чек, довольно часто в этой сети людей дурят, цену на товар ставят одну, а пробивают совсем другую.