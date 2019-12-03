Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"

03.12.2019 16:00

Подразделения СБУ активизировали работу по перехвату телефонных переговоров жителей в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сегодня сообщили в "Управлении Народной милиции ДНР".

"В районах населенных пунктов Дзержинск, Авдеевка и Красногоровка техническими подразделениями СБУ ведется перехват телефонных переговоров. В случае выявления разговора антиправительственной направленности или лояльного к Народным Республикам, сотрудниками СБУ фиксируется адрес абонента, куда в последствие выдвигается оперативная группа для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время уже задержано порядка десяти гражданских лиц. В этой связи представители "Народной милиции" призвали жителей Украины к бдительности.