- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря10:15
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO14:00
- В центре Донецка началась установка новогодней елки12:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря10:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря14:00
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО10:30
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября15:30
- "Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"14:00
Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"
Подразделения СБУ активизировали работу по перехвату телефонных переговоров жителей в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сегодня сообщили в "Управлении Народной милиции ДНР".
"В районах населенных пунктов Дзержинск, Авдеевка и Красногоровка техническими подразделениями СБУ ведется перехват телефонных переговоров. В случае выявления разговора антиправительственной направленности или лояльного к Народным Республикам, сотрудниками СБУ фиксируется адрес абонента, куда в последствие выдвигается оперативная группа для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время уже задержано порядка десяти гражданских лиц. В этой связи представители "Народной милиции" призвали жителей Украины к бдительности.
Теги: милиция, СБУ, прослушивание, ДНР
- На границе с Россией обнаружили плантацию конопли
- В Житомире перекрыт канал контрабанды метамфетамина (ФОТО)
- Начальника райотдела милиции поймали на получении взятки
- В Донецкой области милиционеры-взяточники получили пять лет тюрьмы
- В Донецке можно откупиться от международного розыска за 12 тысяч
- Прокуратура возбудила дело против бывших руководителей донецких силовиков
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря10:15
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию16:00
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO14:00
- В центре Донецка началась установка новогодней елки12:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря10:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря14:00
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО10:30
- Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО17:00
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами15:30
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти15:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"13:15
- США подарили Нацполиции Украины 88 автомобилей12:45
- Зеленский отреагирован на коррупционный скандал в ГБР12:00
- Сериал о Чернобыле завоевал две премии Лондонского фестиваля11:15
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября
- Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год
- На Сицилии продают дома за один евро
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста