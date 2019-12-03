Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря

03.12.2019 10:15

Сегодня утром, 3 декабря, на КПВВ Донбасса на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 15/55; «Марьинка» - 0/50; «Новотроицкое» - 20/50; «Гнутово» - 20/10. Сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 30,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 7685 человек и 905 транспортных средств;

«Марьинка» - 5885 человек и 1050 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5745 человек и 1170 транспортных средств;

«Гнутово» - 2185 человек и 515 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 9145 человек.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-30 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 135 автомобилей, 63 автобусов и микроавтобусов, до 470 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-40 В волноваху на Новотроицкое 9 авто, в Донецк сразу на проверку.

10-45 На каргиле пускают по 1 машине, в 6 утра были 80, сейчас 40



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

8-30 на еленовке 70 машин до поворота на Докучаевск. На 0 укр никого. На укр машин 5-10

10-00 Еленовка в Донецк ,машин 20.

10-10 Еленовка в укр 65-70 машин до шлагбаума. Каждые 30-40 мин протяжка



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации



#Станица Луганская

Нет информации