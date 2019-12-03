В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ

03.12.2019 13:45

Автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ перевернулся в оккупированной Макеевке 3 декабря, сообщает ОстроВ.

Подробности происшествия пока не известны.