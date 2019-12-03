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Архив - Донецкая область

В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ

03.12.2019 13:45
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В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ

Автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ перевернулся в оккупированной Макеевке 3 декабря, сообщает ОстроВ.
Подробности происшествия пока не известны.



Теги: Донбасс, Макеевка, авария, ОБСЕ, автомобиль
 
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