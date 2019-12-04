Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки

04.12.2019 09:30

Российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки, передает Depo.ua.

Как сообщает пресс-центр ООС, в Марьинке с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов.

"Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В штабе ООС надеются, что 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения.