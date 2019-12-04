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Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря
Утром в среду, 4 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведния ООС в очередях находится не менее 225 автомобилей, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» — 25/50; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 10/40; «Гнутово» — 20/20», — говорится в сообщении.
Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.
Согласно данным Госпогранслужбы Украины, статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит за минувшие сутки следующим образом:
«Майорское» — 7655 человек и 940 транспортных средств;
«Марьинка» — 6130 человек и 1070 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6405 человек и 1180 транспортных средств;
«Гнутово» — 2595 человек и 530 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8875 человек.
По информации из соцсетей от очевидцев:
КПВВ АРТЕМОВСК БАХМУТ МАЙОРСК НИКИТОВКА ГОРЛОВКА
По состоянию на 10.00 на пункте пропуска 110 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 60 человек пешей очереди.
КПВВ КУРАХОВО МАРЬИНКА КАРГИЛ АЛЕКСАНДРОВКА
Каргил из Донецка, основная около 90, льгота около 40.
КПВВ НОВОТРОИЦК ЕЛЕНОВКА
Еленовка, в Украину очередь от туалета, 600 метров, больше 100 машин.
КПВВ ГНУТОВО ПИЩЕВИК КУЛИКОВО ОКТЯБРЬ
Нет информации
КПВВ СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ
Нет информации
Теги: Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
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