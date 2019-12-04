В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток

04.12.2019 13:15

В Мариуполе традиционный новогодний каток устроят прямо на пешеходном фонтане в Театральном сквере. Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев, сообщает Сайт города Мариуполя.

В этом году закупили 400 пар новых коньков всех размеров. За их аренду придется заплатить. Сейчас цена еще утверждается и составит примерно 40-50 грн. Подорожание связано с тем, отметил Алексей Казанцев, что в этом году стоимость самого катка увеличилась.

Желающим покататься со своими коньками вход будет бесплатным.

В Мариуполе ледовый каток будет работать уже четвертый сезон. До этого три года подряд его устанавливали на площади Свободы, но сейчас там проводится реконструкция, а потому потребовалось новое место.