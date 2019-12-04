Последние новости раздела
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»10:40
- Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки09:30
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря10:15
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO14:00
- В центре Донецка началась установка новогодней елки12:00
В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток
04.12.2019 13:15
В Мариуполе традиционный новогодний каток устроят прямо на пешеходном фонтане в Театральном сквере. Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев, сообщает Сайт города Мариуполя.
В этом году закупили 400 пар новых коньков всех размеров. За их аренду придется заплатить. Сейчас цена еще утверждается и составит примерно 40-50 грн. Подорожание связано с тем, отметил Алексей Казанцев, что в этом году стоимость самого катка увеличилась.
Желающим покататься со своими коньками вход будет бесплатным.
В Мариуполе ледовый каток будет работать уже четвертый сезон. До этого три года подряд его устанавливали на площади Свободы, но сейчас там проводится реконструкция, а потому потребовалось новое место.
Теги: Мариуполь, каток, фонтан
Читайте также:
- Любители спиртного лишаются жизней
- Гаишники "поохотились" на любителей скоростной езды (ФОТО)
- Питбуль вцепился ребенку в лицо
- Донеччани та маріупольці розказали, чи хочуть повернутися в СРСР. ВIДЕО
- Снег парализовал движение между городами Донбасса
- В Мариуполе ночью произошли два ДТП. Есть пострадавшие
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»10:40
- Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки09:30
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря10:15
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию16:00
- Пресс-секретарь СБУ объяснила "обыски у Медведчука" путаницей20:30
- СБУ "пришла в гости" к Медведчуку16:30
- Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии16:00
- Пожар в Одессе: в больницах - 21 человек, один скончался (ВИДЕО)15:00
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- В Одессе загорелся колледж, есть пострадавшие12:45
- Рада предоставила статус участников боевых действий бойцам добробатов12:15
- В России снимут фильм с двойником Владимира Зеленского11:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти
- В центре Донецка началась установка новогодней елки