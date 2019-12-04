Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)

04.12.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)

В сети набирает популярность видеоролик, в котором жители Донбасса, покинувшие свои города из-за войны, рассказывают о российской агрессии, сообщает Сайт города Луганска.
Герои ролика подчеркивают, что они всегда говорили на русском языке и никто их не притеснял. По их словам, Российская Федерация использует миф о «притеснении русскоязычных граждан» для военной агрессии и захвата территорий. Переселенцы напомнили, как раньше Россия проявляла агрессию в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Осетии, Грузии и Чечне.
Участники флешмоба уверены, что смерть людей на Донбассе не останется безнаказанной – России придется ответить за преступления в международном суде в Гааге.
Для участия во флешмобе необходимо записать свой видеоролик, добавив хештеги: #ГолосДонбасса #Ихтамнет #российскаяагрессия #Voice_of_Donbass #Russian_aggression #Donbass’s_voice.



Теги: Донбасс, Путин, флешмоб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх