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Архив - Донецкая область

Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны

05.12.2019 13:45
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Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны

В декабре Приазовский гослесхоз начинает реализацию сосны крымской, сообщает 0629.
По словам директора предприятия Игоря Москаленко, в планах реализовать порядка 2,5 тысяч штук.
«Это приблизительно такое же количество, как и в прошлом году. Средняя цена за 1,5 метровую сосну – от 90 гривен. Это тоже на уровне прошлой новогодней кампании», - говорит он.
В лесхозе заметили, что уже заключают договора с предприятиями, учреждениями и организациями на продажу сосен.
Также мариупольцы могут приобрести новогодние хвойники в лесничествах лесхоза, а также в Никопольском и Мангушевском районах, где определены точки реализации.
Как отметил Игорь Москаленко, все сосны чипированы бирками.



Теги: цена, сосна, Новый год, Приазовье
 
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