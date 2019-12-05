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Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря
Сегодня, 5 декабря, КПВВ «Гнутово» закрыто в связи с ремонтом электросети. Остальные контрольных пунктов на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00. Сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 15/50; «Марьинка» - 20/80; «Новотроицкое» - 35/30.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока несколько уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 29,8 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 7075 человек и 900 транспортных средств;
«Марьинка» - 5995 человек и 1030 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 5830 человек и 1140 транспортных средств;
«Гнутово» - 2625 человек и 585 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 8270 человек.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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