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Архив - Донецкая область

В Покровске установят елку за миллион

05.12.2019 12:15
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В Покровске установят елку за миллион

Покровский городской совет закупит искусственную новогоднюю елку стоимостью один миллион гривен. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии 4 декабря, сообщает Status quo.
В этом году на елку депутаты выделили 300 тыс. грн. Ее традиционно установят на пл.Шибанкова.
Начальник финансового управления горсовета Юлия Порецкая пояснила, что 300 тыс. грн. – это всего лишь предоплата за елку, которая еще изготавливается специально для Покровска. Общая стоимость - 1 млн. грн. Остальные 700 тыс. грн. закладываются в бюджет Покровска на 2020 год.



Теги: елка, миллион, Покровск
 
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