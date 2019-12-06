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Архив - Донецкая область

Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"

06.12.2019 12:20
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Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"

Переселенка из Донецка подала иск в суд против Кабмина и СБУ, обвиняя их в бездействии из-за которого была создана "ДНР" в 2014 году, передает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу суда.
Такой иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истица просит суд признать противоправной бездеятельность Правительства и СБУ, в результате которой в марте-апреле 2014 года в отдельных районах Донецкой области была образована самопровозглашенная так называемая "Донецкая народная республика" и начаты боевые действия.
"По причине этого, указывает истица, она вынуждена была покинуть город Донецк и получить статус внутренне перемещенного лица. В числе других требований иска – взыскать в пользу истицы от КМУ и СБУ за счет бюджетных ассигнований материальный и моральный ущерб в общем размере более 6 млн. грн", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, суд, СБУ, ДНР, переселенец
 
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