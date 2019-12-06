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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря

06.12.2019 11:30
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Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря

Сегодня все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/60;
«Марьинка» -0/85;
«Новотроицкое» 10/60;
«Гнутово» -20/50.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-45 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 145 автомобилей, 53 автобусов и микроавтобусов, до 600 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-40 Марьинка в Донецк. Обычная 30. Льгота перевозы 30.
10-40 Каргил в сторону Украины. Основная до моста. Льготки машин на 15 меньше

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
10-20 Еленовка: из Донецка очередь за туалетом метров 150, в Донецк - машин 30-40
10-30 Еленовка На выезд 150 авто

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-00 Гнутово 100+
8-30 Давно такого не было,уже на нуле очередь +-50
9-30 Гнутово работает. Очереди нет в обе стороны. А на Октябре очередь со стороны Украины. Не пускает первый пост МГБ. Причина неизвестна.

#Станица Луганская
Нет информации



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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