Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык

06.12.2019 15:00

В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября напали в Бахмуте, сообщает Gazeta.ua.

"Умер не от пули российского оккупанта или их руководства. Не от вражеского ГРАДа. Умер из-за ненависти к украинскому языку со стороны местных титушок, которые услышав его речь, совершили на него нападение", - написал в Facebook председатель правления ОО "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" Станислав Федорчук.

Врачи безуспешно боролись за жизнь мужчины. О смерти сообщил брат Артема Сергей Мирошниченко.