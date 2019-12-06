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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков

06.12.2019 14:00
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В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков

В следующем году в войсках противника запланировано изменение порядка провождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, сообщает ПрессОрг 24.
"Так, командирам соединений и частей 1 и 2 АК предписано в марте 2020 года разорвать контракты с военнослужащими 50-55 лет, в зависимости от занимаемых ими должностей. Также военным комиссариатам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях доведено распоряжение о запрете принятия на военную службу лиц старше 45 лет", - сказал Праута.
Также, по данным разведки, с целью создания подготовленного резерва для пополнения рядов оккупационных войск российская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе так называемого "военно-патриотического и физического воспитания" молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской "Юнармии".



Теги: возраст, боевик, ОРДЛО
 
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