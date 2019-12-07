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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря

07.12.2019 11:00
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Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря

 Сегодня все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/50;
«Марьинка» — 20/60;
«Новотроицкое» — 20/60;
«Гнутово» — 30/30.
По данным ведоства за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 36,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9013 человек и 998 транспортных средств;
«Марьинка» — 7944 человек и 1231 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8383 человек и 1583 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11296 человек.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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