Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря

07.12.2019 11:00

Сегодня все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 15/50;

«Марьинка» — 20/60;

«Новотроицкое» — 20/60;

«Гнутово» — 30/30.

По данным ведоства за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 36,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9013 человек и 998 транспортных средств;

«Марьинка» — 7944 человек и 1231 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8383 человек и 1583 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11296 человек.