В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками

08.12.2019 16:00

Неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой в центре временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото на своем Telegram-канале распространил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Снимок сделан возле музея футбольного клуба "Шахтер" на "Донбасс Арене".

Недалеко от входа появилась иллюстрация с надписью "Всі дороги ведуть додому", а также украинский флаг с названием города на украинском языке.

"Донецк – это Украина! Был, есть и будет! Привет МГБ (читать как ФСБ) ДыНыРы!" – написал "Штирлиц".