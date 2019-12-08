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В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
08.12.2019 16:00
Неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой в центре временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка, сообщает Обозреватель.
Соответствующее фото на своем Telegram-канале распространил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Снимок сделан возле музея футбольного клуба "Шахтер" на "Донбасс Арене".
Недалеко от входа появилась иллюстрация с надписью "Всі дороги ведуть додому", а также украинский флаг с названием города на украинском языке.
"Донецк – это Украина! Был, есть и будет! Привет МГБ (читать как ФСБ) ДыНыРы!" – написал "Штирлиц".
Теги: Донецк, Донбасс Арена, листовки, патриоты
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