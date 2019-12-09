"Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе

09.12.2019 10:30

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" у линии разграничения на этой неделе.

Донецкая область:

09.12. м. Бахмут, ул. Мира, 50;

10.12. м. Бахмут, ул. Мира, 50;

11.12. С.Зайцева Бахмутского района (Бахмутка) ул. Аносова;

12.12. С.Зайцева Бахмутского района (Жованка) ул. Мануильского 46;

13.12. м. Бахмут, ул. Мира, 50;

14.12.-15.12. - выходные.

Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.



Луганская область:

09.12. с. Трехизбенка, Новоайдарского района;

10.12. пос. Светличное Нижненська поселковый совет Попаснянский район;

11.12. м. Золотое-4 Золотовский городской совет Попаснянский район;

12.12. пгт. Нежные Нижненська поселковый совет Попаснянский район;

12.12. пгт. Тошковка-1 Тошкивскька поселковый совет Попаснянский район;

13.12 м. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район;

14.12-15.12 - выходные.

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

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