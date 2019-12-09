Под Мариуполем открыли новый пляж

09.12.2019 10:00

Под Мариуполем в поселке Юрьевка открыли новый отремонтированный пляж. Как сообщает Мангушская райадминистрация, его создание было инициативой местных жителей, передает Depo.Донбасс.

Они подготовили соответствующий мини-проект "Лазурное побережье для всех", который получил финансирование от Программы ООН по восстановлению и развитию мира.

Так, по периметру общественного пляжа оборудован теневой навес с лавочками, установлены восемь шезлонгов с подставкой для ног, есть и другие укрытия от солнца.