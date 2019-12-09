В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону

09.12.2019 13:00

В оккупированном Донецке местная марионеточная "власть" торжественно открыла бюст российскому певцу, политику и бизнесмену Иосифа Кобзона, которого называют "героем ДНР", сообщает Новинарня.

Бюст народного артиста СССР - уроженца Донецкой области - установили на так называемой "Аллее героев" в Киевском районе областного центра рядом с подобным бюстом главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.