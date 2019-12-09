Последние новости раздела
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками16:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону
09.12.2019 13:00
В оккупированном Донецке местная марионеточная "власть" торжественно открыла бюст российскому певцу, политику и бизнесмену Иосифа Кобзона, которого называют "героем ДНР", сообщает Новинарня.
Бюст народного артиста СССР - уроженца Донецкой области - установили на так называемой "Аллее героев" в Киевском районе областного центра рядом с подобным бюстом главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.
Теги: Донецк, Донбасс, памятник, Кобзон
Читайте также:
- Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)
- В Донецке к памятнику Шевченко с цветами пришёл министр образования ДНР (ФОТО)
- Как солдат потерял автомат, а "республиканцы" обрели знамя
- Пушкин нашему городу больше не нужен
- Что изменится с утверждением русского языка региональным?
- В Донецке собрались митинговать три партии
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками16:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги 01:00
- Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе23:10
- Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо22:59
- Зеленский и Путин начали личную встречу в Париже 21:25
- Делегации "Нормандской четверки" согласовывают общий документ 20:15
- Пресс-конференция лидров "нормандской четверки" перенесена18:30
- Все лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец (ВИДЕО)16:45
- Мосгорсуд приговорил экс-министра транспорта Украины к двум годам лишения свободы16:30
- Активистки Femen устроили "антипутинскую" акцию под Елисейским дворцом (ВИДЕО)16:00
- Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек15:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону
- "Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"
- Стал известен детальный график нормандского саммита
- В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)
- Пресс-конференция лидров "нормандской четверки" перенесена
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе