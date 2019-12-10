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Архив - Донецкая область

Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе

10.12.2019 08:30
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Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы уже сейчас облегчить жизнь живущих в регионе людей, передает ТАСС.
«Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего — без многочасовых очередей — прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне», — сказал российский лидер по окончании встречи «нормандской четверки» в Париже.



Теги: Донбасс, Путин, КПВВ
 
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