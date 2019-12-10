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Ситуация в пунктах пропуска утром 10 декабря
Сегодня утром, 10 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 29,3 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7050 человек и 890 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5665 человек и 985 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5720 человек и 1515 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2410 человек и 550 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8525 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 305 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/110;
КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;
КПВВ «Гнутово» – 25/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
8-40 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 170 автомобилей, 42 автобусов и микроавтобусов, до 580 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет информации
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
Еленовка . 6 утра. авто стоят до одинокого биотуалета. и массово прибывают еще
11-00 Еленовка в Новотроицкое - до первого туалета.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
11-00 На Гнутово Октябрь - жопа. Стоим с 8 часов. Прошли основной, собрали очередь на промежуточном.
#Станица Луганская
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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