В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства

10.12.2019 09:30

Лесхозы "ДНР" в канун Нового года планируют реализовать порядка 10 тысяч хвойных деревьев, сообщил "председатель государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР" Алексей Шебалков, передают "республиканские" СМИ.

Он также добавил, что государственными предприятиями лесного хозяйства новогодние ели будут реализовываться по средней цене от 280 до 500 рублей за дерево высотой полтора-два метра. Цена может меняться в зависимости от размеров.