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В ОРДЛО определили выходные дни на новогодние праздники
10.12.2019 17:00
"Распоряжением главы" "ДНР" №404 от 10.12.2019 года определены выходные дни для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя, сообщает интернет-газета "Жизнь".
Согласно "документу", 2, 3, 6 и 8 января 2020 года являются выходными днями.
Кроме того, рабочий день со вторника 31 декабря 2019 года переносится на субботу 28 декабря 2019 года.
Теги: Новый год, ДНР, выходные
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