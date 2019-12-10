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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО определили выходные дни на новогодние праздники

10.12.2019 17:00
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В ОРДЛО определили выходные дни на новогодние праздники

"Распоряжением главы" "ДНР" №404 от 10.12.2019 года определены выходные дни для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя, сообщает интернет-газета "Жизнь".
Согласно "документу", 2, 3, 6 и 8 января 2020 года являются выходными днями.
Кроме того, рабочий день со вторника 31 декабря 2019 года переносится на субботу 28 декабря 2019 года.



Теги: Новый год, ДНР, выходные
 
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