Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря

11.12.2019 10:30

Сегодня утром, 11 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 25/50; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 20/60; «Гнутово» - 20/20, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и значительно увеличился. В общем через КПВВ последовало 37,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8630 человек и 985 транспортных средств;

«Марьинка» - 7060 человек и 1140 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7535 человек и 1350 транспортных средств;

«Гнутово» - 3420 человек и 700 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 10870 человек.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-35 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 150 автомобилей, 51 автобусов и микроавтобусов, до 570 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет информации



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-50 На Еленовке в Украину больше 150ти машин. И 35 льготы



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации



#Станица Луганская

Нет информации