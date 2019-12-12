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Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)
12.12.2019 16:30
Блогер из Донецка Стиг Барди показал на своем YouTube канале магазин «Молоко» и цены на продукты в преддверии Нового года, сообщает Gorlovka.ua.
Эта торговая точка находится возле цирка «Космос». Раньше здесь размещался супермаркет «Амстор».
Что касается фруктов, то в донецком магазине вот такие цены:
- Хурма 330 руб.
- Манго 165 руб.
- Клубника 391 рубль за лоток
- Апельсины 69 руб.
- Яблоки 63 руб.
На прилавке большой выбор рыбы:
- стейк толстолобика -280 рублей руб.
- карп – 150 руб.
- горбуша – 214 руб.
- окунь – 450 руб.
- скумбрия – 220 руб.
- минтай – 195 руб.
- кальмар – 202 руб.
Цены на овощи выглядят вот так:
- Помидоры - 125 руб.
- Огурцы 115 – руб.
-Пекинская капуста – 40 руб.
Больше цен в обзоре блогера.
Теги: Донецк, Донбасс, цена, супермаркет
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