Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)

12.12.2019 16:30

Блогер из Донецка Стиг Барди показал на своем YouTube канале магазин «Молоко» и цены на продукты в преддверии Нового года, сообщает Gorlovka.ua.

Эта торговая точка находится возле цирка «Космос». Раньше здесь размещался супермаркет «Амстор».

Что касается фруктов, то в донецком магазине вот такие цены:

- Хурма 330 руб.

- Манго 165 руб.

- Клубника 391 рубль за лоток

- Апельсины 69 руб.

- Яблоки 63 руб.

На прилавке большой выбор рыбы:

- стейк толстолобика -280 рублей руб.

- карп – 150 руб.

- горбуша – 214 руб.

- окунь – 450 руб.

- скумбрия – 220 руб.

- минтай – 195 руб.

- кальмар – 202 руб.

Цены на овощи выглядят вот так:

- Помидоры - 125 руб.

- Огурцы 115 – руб.

-Пекинская капуста – 40 руб.

Больше цен в обзоре блогера.