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Архив - Донецкая область

МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев

12.12.2019 12:30
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МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев Украины создало специальный раздел, где публикуется актуальная информация о вакансиях с предоставлением жилья от всех региональных центров занятости, сообщает Донбасс-SOS.
С перечнем таких вакансий в регионах и в г.Киев по состоянию на 01.12.2019 вы можете ознакомиться по ссылке.



Теги: Донбасс, вакансии, жилье, переселенец, МинВОТ
 
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