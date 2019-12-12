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Архив - Донецкая область

ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса

12.12.2019 13:30
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ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса

С начала 2019 года на Донбассе погибли 26 мирных жителей, 136 получили ранения. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер, сообщает Корреспондент.net.
"Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. В течение отчетного периода (с 16 сентября до 15 ноября этого года) 6 гражданских лиц были убиты, 36 ранены. Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых", - сказала она.
Богнер отметила, что эта цифра является самой низкой в сравнении с аналогичными периодами за весь период конфликта, но "общее число погибших от конфликта гражданских лиц продолжает расти".
"С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3 тыс. 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек с обеих сторон", - сказала Богнер.



Теги: Донбасс, ООН, конфликт, жертвы
 
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