Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря

12.12.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром, 12 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 30/60; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 20/20.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 37,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 8760 человек и 1015 транспортных средств;
«Марьинка» - 7165 человек и 1185 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7495 человек и 1380 транспортных средств;
«Гнутово» - 3340 человек и 695 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10675 человек.

По данным из соцсетей:

КПВВ АРТЕМОВСК БАХМУТ МАЙОРСК НИКИТОВКА ГОРЛОВКА
Из Телеграмм: Горловка: в сторону Украины от гаи до таможни, машин 120 где то, может больше.

КПВВ КУРАХОВО МАРЬИНКА КАРГИЛ АЛЕКСАНДРОВКА
Из Телеграмм: На Каргиле в Донецк машин 35, плюс льготы-машин 10.

КПВВ НОВОТРОИЦК ЕЛЕНОВКА
Из Телеграмм: Еленовка - Очередь за церковь. Движение очень слабое

КПВВ ГНУТОВО ПИЩЕВИК КУЛИКОВО ОКТЯБРЬ
Проезд Пищевик- Октябрь занял 1ч.45 мин.(10.10-11.55). Октябрь на Марик: нулевой за остановкой 16 машин в сторону села; основной до знака Куликово, льгота~10. Это на 11.55. Время мск.

КПВВ СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ
Нет информации



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх