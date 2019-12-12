Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря

12.12.2019 10:30

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром, 12 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 30/60; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 20/20.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 37,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8760 человек и 1015 транспортных средств;

«Марьинка» - 7165 человек и 1185 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7495 человек и 1380 транспортных средств;

«Гнутово» - 3340 человек и 695 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 10675 человек.

По данным из соцсетей:

КПВВ АРТЕМОВСК БАХМУТ МАЙОРСК НИКИТОВКА ГОРЛОВКА

Из Телеграмм: Горловка: в сторону Украины от гаи до таможни, машин 120 где то, может больше.



КПВВ КУРАХОВО МАРЬИНКА КАРГИЛ АЛЕКСАНДРОВКА

Из Телеграмм: На Каргиле в Донецк машин 35, плюс льготы-машин 10.



КПВВ НОВОТРОИЦК ЕЛЕНОВКА

Из Телеграмм: Еленовка - Очередь за церковь. Движение очень слабое



КПВВ ГНУТОВО ПИЩЕВИК КУЛИКОВО ОКТЯБРЬ

Проезд Пищевик- Октябрь занял 1ч.45 мин.(10.10-11.55). Октябрь на Марик: нулевой за остановкой 16 машин в сторону села; основной до знака Куликово, льгота~10. Это на 11.55. Время мск.



КПВВ СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

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