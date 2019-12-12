- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете16:30
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса13:30
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев12:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря10:30
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря10:30
- В ОРДО определились с выходными на новогодние праздники17:00
- В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными14:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 10 декабря12:00
- В Макеевке снова произошел подземный толчок10:00
Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром, 12 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 30/60; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 20/20.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 37,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 8760 человек и 1015 транспортных средств;
«Марьинка» - 7165 человек и 1185 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7495 человек и 1380 транспортных средств;
«Гнутово» - 3340 человек и 695 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10675 человек.
По данным из соцсетей:
КПВВ АРТЕМОВСК БАХМУТ МАЙОРСК НИКИТОВКА ГОРЛОВКА
Из Телеграмм: Горловка: в сторону Украины от гаи до таможни, машин 120 где то, может больше.
КПВВ КУРАХОВО МАРЬИНКА КАРГИЛ АЛЕКСАНДРОВКА
Из Телеграмм: На Каргиле в Донецк машин 35, плюс льготы-машин 10.
КПВВ НОВОТРОИЦК ЕЛЕНОВКА
Из Телеграмм: Еленовка - Очередь за церковь. Движение очень слабое
КПВВ ГНУТОВО ПИЩЕВИК КУЛИКОВО ОКТЯБРЬ
Проезд Пищевик- Октябрь занял 1ч.45 мин.(10.10-11.55). Октябрь на Марик: нулевой за остановкой 16 машин в сторону села; основной до знака Куликово, льгота~10. Это на 11.55. Время мск.
КПВВ СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- У донбасских КПВВ в очередях утром стояло более 200 авто
- СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП
- Что творилось сегодня утром на донбасских блокпостах
- Пункты пропуска разрывает пассажиропоток: их уже более 33 тысяч!
- На "Новотроицком" задержали косметику и психотропные медпрепараты для "ДНР"
- Срежиссированная постановка”, - в штабе АТО указали на нестыковки в версии оккупанта об “обстреле” блокпоста “Еленовки”
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете16:30
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина14:15
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса13:30
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев12:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря10:30
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской16:30
- В "ЛНР" запустят бесплатный автобус до КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Глава Луганськой ОВГА пообещал 15 квартир беженцам из Золотого12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря10:30
- На КПВВ «Станица Луганская» установили детекторы радиации (ВИДЕО)10:00
- В Мексике дома для бедных начали печатать на 3D-принтере17:00
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете16:30
- Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета16:00
- Партия Порошенко потребовала выдворить из Украины съемочную группу телеканала "Звезда"15:00
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина14:15
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса13:30
- Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса12:45
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев12:30
- Microsoft подготовила "страшилку" для пользователей Windows 712:00
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)11:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В ОРДО определились с выходными на новогодние праздники
- Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо
- В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги
- В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону
- Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе
- В Макеевке снова произошел подземный толчок
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе
- Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы