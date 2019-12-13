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Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря
13.12.2019 10:00
Сегодня утром, 13 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 42,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9405 человек и 1000 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8175 человек и 1325 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8585 человек и 1545 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3765 человек и 760 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12110 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 305 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 0/65;
КПВВ «Марьинка» – 30/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;
КПВВ «Гнутово» – 20/30.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
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