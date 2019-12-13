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Архив - Донецкая область

В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"

13.12.2019 16:00
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В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"

Во время зимних праздников в Мариуполе будет курсировать «Новогодний экспресс», сообщает сайт Мариупольские Новости.
Это специальный автобус, который свяжет двк праздничные локации – Театральный сквер и парк «Веселка».
Работать экспресс будет с 19 декабря по 14 января. Курсировать он будет раз в час и без остановок. График работы маршрута пока согласовывается.
Автобус украсят праздничными гирляндами, а в салоне будет звучать новогодняя музыка. Проезд будет бесплатным.



Теги: Мариуполь, автобус, Новый год
 
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