- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами14:30
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря10:00
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины 20:51
- В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"16:00
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря10:00
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)16:30
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса13:30
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев12:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря10:30
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской16:30
Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря
Сегодня утром, 14 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщает РПД «Донецкие новости».
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 декабря через КПВВ последовало 39,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 9300 человек и 1030 транспортных средств;
«Марьинка» – 8310 человек и 1355 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 8130 человек и 1630 транспортных средств;
«Гнутово» – 3620 человек и 780 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 10380 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/60;
«Марьинка» –0/90;
«Новотроицкое» – 30/40;
«Гнутово» – 15/25.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «4:42. Каргил из Донецка основная на спуске с моста, льгота – половина от основной на 5.30 (мск)».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Людмила: «6:18. Еленовка в сторону Мариуполя льгота – 40 машин. Общая 120».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Как оккупанты Донбасса зарабатывают деньги на пропуске граждан на подконтрольную украинской власти территорию
- Два зала ожидания, кондиционер, отопление: на КПВВ "Марьинка" теперь чистота и комфорт
- По многострадальной Марьинке вчера работали снайперы боевиков, КПВВ обстреляли 15 раз
- СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП
- Донбасские пункты пропуска штурмуют всё активнее
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами14:30
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря10:00
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины 20:51
- В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил16:30
- В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"16:00
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря10:00
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)16:30
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина14:15
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса13:30
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев12:30
- Российская ПВО готовится отражать массированные авиаудары по Москве15:30
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами14:30
- Нафтогаз назвал январскую цену на газ для населения12:00
- Аваков показал фотографию женщины, взорвавшей Шеремета11:30
- Журналиста НТВ не пустили в Украину11:00
- Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета10:30
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря10:00
- Зеленский внес в Раду законопроект об изменении Конституции09:30
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины 20:51
- Свитолина взяла к себе в команду нового тренера20:35
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)
- В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина
- Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета