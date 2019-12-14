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В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами
14.12.2019 14:30
В 5:40 утра на трассе Ясиноватая — Горловка перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами. Об этом 14 декабря сообщил "глава администрации" Горловки Иван Приходько на своем telegram-канале.
По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Сообщается, что в результате ДТП пять человек получили травмы, погибших нет. «Водитель выполнял рейс на КПВВ Горловка», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Горловка, Ясиноватая, автобус, авария
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