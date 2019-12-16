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Архив - Донецкая область

Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)

16.12.2019 12:00
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Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)

Сейчас в Горловке объявлены предновогодние скидки, и жительница города Рита Кульчицкая показала видеообзор цен на технику в местном магазине «Планета», сообщает Gorlovka.ua.
Внутри торговой точки горловчанка провела обзор по ценам. Сразу ей попались на глаза стиральные машинки.
Цены на них начинаются с 23 тысяч российских рублей. Холодильник компании Kraft продают с 5% скидкой за 61 тысячу 961 рубль. Средняя же цена двухкамерного холодильника более 22 тысяч рублей. Кухонные плиты можно купить за 9 тыс.руб. Это минимальная стоимость этого товара в горловском магазине. Кондиционеры стоят в районе десяти тысяч, обогревали от трех.  Если нужен водонагревательный бак, то он обойдется в десять тысяч рублей.
В прведеном ниже видео показаны цены на эту и другую бытовую технику.



Теги: Горловка, бытовая техника, Новый год, цены
 
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