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Архив - Донецкая область

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря

16.12.2019 11:30
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График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе.
Донецкая область:
16.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
17.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
18.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
19.12 пгт. Мироновский Бахмутского района ул. Мира 18;
20.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
21.12-22.12 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.

Луганская область:
16.12 г. Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянский район;
17.12 с. Трехизбенка, Новоайдарского района;
18.12 пос. Светличное Нижненська поселковый совет Попаснянский район;
19.12 пгт. Нижнее Нижненська поселковый совет Попаснянский район;
20.12 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район;
20.12 с. Екатериновка Березовский сельский совет Попаснянский район;
21.12-22.12 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.


 
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