Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 декабря

16.12.2019 10:00

Сегодня утром, 16 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32,5 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7505 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6605 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6720 человек и 1445 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2590 человек и 650 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9080 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

Пользователи соцсетей так комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-45 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 185 автомобилей, 74 автобусов и микроавтобусов, до 560 человек пешей очереди.

10-10 Еленовка в Украину очередь почти до поворота



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

5-00 Каргил из Донецка основная перед спуском льгота на 20-25меньше

7-30 Каргил - Пеших очень много, льготка на спуске, основная на мосту

9-00 Каргил - на спуске льготы сейчас нет , но пропускают очень медленно , за 2 часа основа продвинулась на машин 14 , первая протяжка 3 машины , вторая 1 машина и следующие две по 5 машин



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

7-30 В украину еленовка основная до магазина,льгота 20 машин

8-30 Еленовка в Украину машин на 50 дальше магазина



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации



#Станица Луганская

Нет информации.