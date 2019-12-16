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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 декабря
Сегодня утром, 16 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32,5 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7505 человек и 825 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6605 человек и 1020 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6720 человек и 1445 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2590 человек и 650 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9080 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
Пользователи соцсетей так комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-45 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 185 автомобилей, 74 автобусов и микроавтобусов, до 560 человек пешей очереди.
10-10 Еленовка в Украину очередь почти до поворота
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
5-00 Каргил из Донецка основная перед спуском льгота на 20-25меньше
7-30 Каргил - Пеших очень много, льготка на спуске, основная на мосту
9-00 Каргил - на спуске льготы сейчас нет , но пропускают очень медленно , за 2 часа основа продвинулась на машин 14 , первая протяжка 3 машины , вторая 1 машина и следующие две по 5 машин
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-30 В украину еленовка основная до магазина,льгота 20 машин
8-30 Еленовка в Украину машин на 50 дальше магазина
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
#Станица Луганская
Нет информации.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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