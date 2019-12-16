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Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"
Пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
Это военнослужащие Вооруженных сил Украины Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.
Сообщается, что в сюжете, показанном в эфире программы "Вести недели", также есть человек, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево, однако его имя не назвали.
Всего таких пленных на подконтрольной "ДНР" территории, отмечают пропагандисты, несколько десятков. "Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - говорится в репортаже.
Богдан Пантюшенко - командир танка, который подбили под Донецком. Находится в плену "ДНР" с января 2015 года.
Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько - получили ранения, других - взяли в плен.
Теги: Россия, телевидение, военнопленный, ДНР, ВСУ
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