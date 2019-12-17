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Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)
17.12.2019 13:30
Корреспонденты Радио Свобода выяснили, как жители оккупированного Донецка отреагировали на заявления президента России Путина и президента Украины Зеленского на Нормандском саммите в Париже.
Ниже представлена видеозапись интервью, взятых у дончан на улицах города.
Теги: Донецк, саммит, мнение, нормандская четверка
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