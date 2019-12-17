Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)

17.12.2019 13:30

Корреспонденты Радио Свобода выяснили, как жители оккупированного Донецка отреагировали на заявления президента России Путина и президента Украины Зеленского на Нормандском саммите в Париже.

Ниже представлена видеозапись интервью, взятых у дончан на улицах города.