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Архив - Донецкая область

Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

17.12.2019 09:00
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Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщаает, что боевики соблюдают режим тишины на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской, передает Depo.Донбас.
"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ" Станица Луганская "осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 2,3 тыс. Пассажиров. Представители ДСНС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста , в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь ", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-центра ООС, на участках разведения №2 вблизи Золотого Луганской области и №3 в районе Петровского и Богдановка - обстановка стабильная и продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.



Теги: Донбасс, ООС, разведение сил, ситуация
 
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