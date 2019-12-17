Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря

17.12.2019 11:00

Сегодня утром, 17 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 36,8 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8435 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7440 человек и 1245 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7425 человек и 1450 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3385 человек и 740 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10140 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 285 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/90;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.