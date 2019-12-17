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Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря
17.12.2019 11:00
Сегодня утром, 17 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 36,8 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8435 человек и 1060 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7440 человек и 1245 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7425 человек и 1450 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3385 человек и 740 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10140 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 285 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/90;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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